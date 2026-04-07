Ufficiale
Vlahovic, calvario senza fine: la Juventus lo perde di nuovo, c'è lesione
(ANSA) - TORINO, 07 APR - Non c'è pace per Dusan Vlahovic, l'attaccante della Juventus sarà costretto a un nuovo stop. "Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo" fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale, con il serbo che ha accusato il problema durante il riscaldamento della sfida contro il Genoa.
Lo stop di Vlahovic si aggira intorno alle tre settimane, con l'attaccante che era rientrato da poco dopo il grave infortunio rimediato a fine novembre. (ANSA).
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