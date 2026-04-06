L'Atalanta non molla: batte il Lecce 3-0 e si avvicina alla Roma

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Oggi alle 17:30Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net
fonte ANSA

(ANSA) - LECCE, 06 APR - L'Atalanta espugna il 'Via del Mare', battendo il Lecce per 3-0. Apre le marcature Scalvini al 29' pt, poi nella ripresa prima Krstovic al 14' st, poi il subentrato Raspadori al 28' st mettono in sicurezza il risultato per la Dea. La squadra di Palladino approfitta così degli stop di Como e Roma per accorciare sulla zona Europa, con i giallorossi che sono adesso a una sola lunghezza di distanza. (ANSA).