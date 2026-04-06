Como, Fabregas: "E' un merito se tutti gli avversari cambiano loro gioco con noi"

vedi letture

Così Cesc Fabregas, in conferenza stampa, dopo lo 0-0 del suo Como a Udine.

(ANSA) - UDINE, 06 APR - "Il calcio cambia continuamente, tutte le squadre che incontriamo non giocano come facevano lo scorso anno: questo è un merito nostro e del percorso di crescita che abbiamo fatto. Dobbiamo rimanere focalizzati sui nostri obiettivi, senza farci travolgere dal mondo dei social e da un entusiasmo ingiustificato. Il mio lavoro è far crescere queste ragazzi giovanissimi!". Così Cesc Fabregas, in conferenza stampa, dopo lo 0-0 del suo Como a Udine.

"Il percorso fatto fino ad adesso non deve trarre in inganno - ha ammonito - siamo giovani con tanti punti forti, ma anche grandi possibilità di miglioramento. Oggi ci è mancata la capacità di fare bene l'ultima scelta, ma ci teniamo questo punto e continuiamo a pedalare". (ANSA).