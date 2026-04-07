Serie A, il Giudice Sportivo: un big salta Parma-Napoli! La decisione su Gudmunddson
Dopo le gare della trentunesima giornata, il giudice sportivo della Serie A ha squalificato sette giocatori, che saranno dunque assenti nel prossimo weekend. Mano pesante su Youssef Maleh fermato per due giornate, con ammenda di 5.000 euro e ammonizione dopo l'espulsione rimediata nel finale di gara della sfida contro il Bologna. Questa la motivazione: "Per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco". Stop di un turno anche per Lewis Ferguson, Albert Gudmundsson, Tomas, Suslov, Nicolò Fagioli, Weston McKennie e Mateo Pellegrino. Di seguito il dettaglio:
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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