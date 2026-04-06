Vlahovic rinnova con la Juventus? Il ds Ottolini: "I colloqui continueranno"

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Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così poco prima del match contro il Genoa: "Per me è una gara speciale, ci tengo a salutare tutto l'ambiente rossoblù, lì ho passato 3 anni molto belli e indimenticabili, li tengo nel cuore. Lo spogliatoio sta bene, penso abbia preparato al meglio l'incontro, ora dobbiamo concentriamoci sul rush finale".

Qual è la situazione relativa ai rinnovi di Vlahovic e Spalletti? "Semplicemente con Dusan abbiamo iniziato a riparlare dopo il suo rientro da Belgrado ed entrambe le parti hanno dimostrato disponibilità a sedersi per capire la situazione, i colloqui continueranno. Per il mister non c'è fretta, siamo a buon punto, ora ci concentriamo sulle ultime partite".

Quanto sono importanti le seconde squadre per il calcio italiano? "La nostra esperienza è molto positiva, siamo stati il primo club in Italia a farla, è chiaro che comporta una serie di investimenti per i quali serve pazienza all'inizio, ma se si ha una visione nel breve-lungo termine porta risultati. Sul calcio italiano tanti hanno espresso la loro opinione, penso ci sia da sedersi e mettere da parte gli interessi individuali, concentrandosi sul sistema".