Serie A, la classifica: il Napoli scavalca il Milan al 2° posto e resta a -7 dall'Inter
Il Napoli trionfa allo Stadio Diego Armando Maradona: battuto 1-0 il Milan grazie al gol di Politano nella ripresa. La squadra di Antonio Conte scavalca così i rossoneri al secondo posto in classifica, con 65 punti: resta invariata la distanza dall'Inter, -7, e il vantaggio sulla Juventus, +8.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 31ª giornata:
1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate
2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 31 partite giocate
4 - Como 58 punti, 31 partite giocate
5 - Juventus 57 punti, 31 partite giocate
6 - Roma 54 punti, 31 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 31 partite giocate
8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate
9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate
10 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate
11 - Udinese 40 punti, 31 partite giocate
12 - Torino 36 punti, 31 partite giocate
13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate
14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate
15 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate
16 - Cagliari 30 punti, 31 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 31 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 31 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 31 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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