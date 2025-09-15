La Cremonese di Nicola rimane imbattuta: finisce 0-0 contro il Verona
Termina sul risultato di 0-0 il match del Bentegodi tra Hellas Verona e Cremonese, valido per la terza giornata di campionato. Resta imbattuta la squadra di Davide Nicola, che dopo le prime due vittorie ora sale a quota 7 punti in classifica: decisive oggi le parate di Emil Audero, che più volte è riuscito a sventare i tentativi di rete degli scaligeri. Gli uomini di Paolo Zanetti restano invece senza successi al momento, questo pareggio vale il secondo punto in Serie A.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Verona-Cremonese 0-0:
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 7 (3)
Roma 6 (3)
Milan 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Como 3 (2)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Verona 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Parma 1 (3)
