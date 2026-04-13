La Fiorentina batte 1-0 la Lazio e allontana la zona retrocessione: viola a +8
Termina sul risultato di 1-0 il match del Franchi tra Fiorentina e Lazio, posticipo della 32ª giornata di Serie A. Nel primo tempo la sblocca Robin Gosens che salta più in alto di tutti e di testa capitalizza il cross di Harrison, nella ripresa i biancocelesti cercano il pareggio ma senza trovarlo anche grazie alle parate di De Gea. La squadra di Paolo Vanoli trova così una vittoria pesantissima in ottica salvezza: i viola sono a +8 su Cremonese e Lecce, appaiati al terzultimo posto.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 32ª giornata:
1 - Inter 75 punti, 32 partite giocate
2 - Napoli 66 punti, 32 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate
4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate
5 - Como 58 punti, 32 partite giocate
6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate
8 - Bologna 48 punti, 32 partite giocate
9 - Lazio 44 punti, 32 partite giocate
10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate
11 - Sassuolo 42 punti, 32 partite giocate
12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate
13 - Genoa 36 punti, 32 partite giocate
14 - Parma 36 punti, 32 partite giocate
15 - Fiorentina 35 punti, 32 partite giocate
16 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 32 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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