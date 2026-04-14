Clamoroso Gasperini: avrebbe bocciato Hojlund per la sua Roma

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Emergono dettagli interessanti dietro le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri riguardo alle strategie di mercato passate della Roma. Le parole del tecnico romano, riferite ai giocatori che l'estate scorsa non avevano convinto appieno Gian Piero Gasperini, sembrano ora avere nomi e cognomi ben precisi.

Retroscena - Quando Claudio #Ranieri parla dei giocatori bocciati da #Gasperini l’estate scorsa allude soprattutto a Rasmus #Hojlund (trattato da Massara con il ManUnited) e Jonathan #Rowe (preso a fine agosto, ma poi lasciato andare a Bologna poichè Gasp voleva Sancho) #ASRoma — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 13, 2026

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate su X da Nicolò Schira, le "allusioni" di Ranieri punterebbero il dito su due profili di alto livello che avrebbero potuto vestire la maglia della Roma: Rasmus Højlund e Jonathan Rowe. L'attaccante danese sarebbe stato oggetto di una trattativa imbastita da Frederic Massara con il Manchester United. Un'operazione complessa che però non avrebbe trovato il gradimento tecnico totale per il progetto allora in divenire. Alla fine l'ex Atalanta ha scelto il Napoli a fine agosto.