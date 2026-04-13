Serie A, la classifica dopo la 32ª: Inter in fuga, Napoli a +3 sul Milan
Con il posticipo del monday night si è chiusa la 32ª giornata di Serie A. Come da pronostici si è rivelato un turno cruciale in ottica scudetto, ma a risultati invertiti: l'Inter batte il Como mentre il Napoli frena a Parma. I nerazzurri sono ora in fuga a 75 punti a +9 sugli azzurri, che comunque mantengono il secondo posto con tre lunghezze di vantaggio sul Milan terzo. Lotta Champions League più viva che mai: Roma, Como e Juventus e sono racchiuse in tre punti. Nella zona retrocessione, invece, sembra tutto tra Cremonese e Lecce il discorso, con Pisa e Verona avviate verso la Serie B.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 32ª giornata:
1 - Inter 75 punti, 32 partite giocate
2 - Napoli 66 punti, 32 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate
4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate
5 - Como 58 punti, 32 partite giocate
6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate
8 - Bologna 48 punti, 32 partite giocate
9 - Lazio 44 punti, 32 partite giocate
10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate
11 - Sassuolo 42 punti, 32 partite giocate
12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate
13 - Genoa 36 punti, 32 partite giocate
14 - Parma 36 punti, 32 partite giocate
15 - Fiorentina 35 punti, 32 partite giocate
16 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 32 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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