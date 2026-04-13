Foto Serie A, la classifica dopo la 32ª: Inter in fuga, Napoli a +3 sul Milan

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Come da pronostici si è rivelato un turno cruciale in ottica scudetto, ma a risultati invertiti: l'Inter batte il Como mentre il Napoli frena a Parma

Con il posticipo del monday night si è chiusa la 32ª giornata di Serie A. Come da pronostici si è rivelato un turno cruciale in ottica scudetto, ma a risultati invertiti: l'Inter batte il Como mentre il Napoli frena a Parma. I nerazzurri sono ora in fuga a 75 punti a +9 sugli azzurri, che comunque mantengono il secondo posto con tre lunghezze di vantaggio sul Milan terzo. Lotta Champions League più viva che mai: Roma, Como e Juventus e sono racchiuse in tre punti. Nella zona retrocessione, invece, sembra tutto tra Cremonese e Lecce il discorso, con Pisa e Verona avviate verso la Serie B.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 32ª giornata:

1 - Inter 75 punti, 32 partite giocate

2 - Napoli 66 punti, 32 partite giocate

3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate

4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate

5 - Como 58 punti, 32 partite giocate

6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate

7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate

8 - Bologna 48 punti, 32 partite giocate

9 - Lazio 44 punti, 32 partite giocate

10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate

11 - Sassuolo 42 punti, 32 partite giocate

12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate

13 - Genoa 36 punti, 32 partite giocate

14 - Parma 36 punti, 32 partite giocate

15 - Fiorentina 35 punti, 32 partite giocate

16 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate

17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate

18 - Lecce 27 punti, 32 partite giocate

19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate