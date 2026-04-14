Lazio, già ripresi gli allenamenti: tre in dubbio per Napoli

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La squadra guidata da Maurizio Sarri ha a disposizione soltanto tre allenamenti per preparare la sfida contro il Napoli.

Ripresa immediata per la Lazio dopo la trasferta di Firenze, chiamata a una settimana intensa e ravvicinata tra campionato e Coppa Italia. La squadra guidata da Maurizio Sarri ha a disposizione soltanto tre allenamenti per preparare la sfida contro il Napoli, con uno sguardo già rivolto anche al successivo impegno contro l’Atalanta. Tra le assenze certe c’è quella di Adam Marusic, fermato da una lesione di basso grado al polpaccio destro: il suo recupero in tempi brevi appare complicato, rendendolo in dubbio anche per la trasferta di Bergamo.

Gestione delle energie e rientri da valutare

Per il resto della rosa, lo staff tecnico valuterà attentamente le condizioni dei giocatori nei giorni immediatamente precedenti alla gara del Maradona. Mario Gila non si vede in campo dalla partita contro il Bologna e sta cercando di recuperare in extremis, mentre Daniel Maldini resta da monitorare dopo aver saltato la Fiorentina per un’infiammazione al tendine rotuleo, problema condiviso anche da Luca Pellegrini. Intanto, segnali positivi arrivano dai rientri di Patric, Fisayo Dele-Bashiru, Toma Basic e Mattia Zaccagni, mentre Danilo Cataldi è rimasto a riposo secondo una precisa strategia di gestione delle energie, fondamentale per evitare nuovi infortuni in questa fase delicata della stagione. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.