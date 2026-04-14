Lazio, Lazzari: "Coppa Italia? C'è il Napoli, campionato non va abbandonato!"

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Manuel Lazzari, laterale della Lazio, è intervenuto a Lazio Style Channel dopo la sconfitta di Firenze contro la Fiorentina.

Manuel Lazzari, laterale della Lazio, è intervenuto a Lazio Style Channel dopo la sconfitta di Firenze contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni, a partire ovviamente dalla lettura della partita: "Abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo avuto 2-3 occasioni importanti per sbloccarla, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Loro alla prima hanno fatto gol. Gli spazi erano pochi e abbiamo fatto più fatica".

Sulla sua stagione: "Ho dato tutto, erano 3 mesi che non facevo più di 20-30 minuti. Sono riuscito a finire la gara senza problemi e nel primo tempo sono riuscito a spingere di più. Dispiace per il risultato finale, adesso ci aspetta un'altra partita importante a Napoli e poi abbiamo la coppa".

Sugli obiettivi della Lazio: "Il campionato non va abbandonato, l'ottavo posto è un obiettivo per noi, ci permette di saltare il turno di coppa, poi la partita contro l'Atalanta è ancora più importante. Combattiamo con tantissime assenze, dobbiamo restare compatti, mancano ancora sei partite".