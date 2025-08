Foto La Fiorentina chiude un colpo da 15mln: il centrocampista è arrivato in città per le visite

vedi letture

Simon Sohm è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista è arrivato infatti da pochi minuti a Firenze dove svolgerà le visite mediche in una clinica del centro storico, per poi spostarsi al Viola Park per firmare il suo contratto che lo legherà al club viola per le prossime stagioni. Successivamente il calciatore partirà per l'Inghilterra dove raggiungerà il resto del gruppo e conoscerà i suoi compagni e il tecnico Stefano Pioli. Di seguito le immagini dell'arrivo di Sohm alle visite mediche.

I dettagli dell'operazione.

Sohm si trasferirà dal Parma alla Fiorentina per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Reduce da una stagione importante nelle fila del Parma, nella quale ha totalizzato 37 presenze e segnato 4 gol, Sohm potrà quindi misurarsi con un club che parteciperà alle coppe europee. Un giocatore determinante prima per Pecchia e poi per il neointerista Chivu, mostrando delle qualità che evidentemente hanno fatto breccia a Firenze.