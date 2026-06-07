La Juventus ha in pugno Sorloth! Accordo totale: ora la trattativa con l'Atletico
La Juventus ha in pugno il suo nuovo attaccante. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, i bianconeri hanno infatti raggiunto un accordo con l’entourage di Alexander Sørloth, attaccante norvegese attualmente in forza all’Atlético Madrid. Il classe 1995, reduce da una stagione da protagonista con 20 gol e 1 assist, avrebbe già un’intesa di massima con la Vecchia Signora per un contratto triennale, con opzione per una quarta stagione, da circa 4 milioni di euro netti a stagione.
Trattativa con l’Atlético Madrid e dettagli dell’operazione
Adesso la Juventus dovrà lavorare per trovare l’intesa definitiva anche con il club spagnolo, proprietario del cartellino del giocatore. Sørloth è approdato all’Atlético Madrid nell’estate del 2024, dopo che il Villarreal ha accettato di cederlo per una cifra vicina ai 32 milioni di euro. I contatti tra le parti proseguono per definire una formula che possa soddisfare tutte le componenti, con i bianconeri determinati a chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.
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