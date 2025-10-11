La Juventus risparmia l'ingaggio di Thiago Motta? Il tecnico ha un'offerta dalla Spagna

vedi letture

Si apre un nuovo scenario in panchina per Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus dopo la recente (e amara) esperienza. Nonostante il legame contrattuale ancora in essere con i bianconeri (fino al 2027, da 5 milioni di euro netti all'anno), per il tecnico italo-brasiliano potrebbe profilarsi un'avventura in Spagna, ma prima dovrà accettare la corte proveniente dai Paesi Baschi.

Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, Thiago Motta è finito nel mirino della Real Sociedad, attualmente in crisi e penultima nella Liga. L'esonero dell'attuale tecnico Sergio Francisco appare imminente, e il club basco sta sondando il terreno. Thiago Motta starebbe temporeggiando: non ha dato una risposta definitiva perché, di fatto, non sarebbe totalmente convinto del progetto. L'ex tecnico della Juventus preferirebbe valutare un'opportunità che risponda maggiormente alle sue ambizioni.