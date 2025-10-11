L'Inter pensa già al Napoli? Non rischierà Thuram: obiettivo averlo al Maradona

vedi letture

Il recupero di Marcus Thuram al bicipite femorale sinistro procede bene, secondo i piani, ma sembra essersi richiusa quasi del tutto la porticina per un ritorno in tempo per la sfida con la Roma di sabato prossimo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro non si prenderà rischi e l'attaccante francese potrebbe tornare a giocare con i compagni direttamente il 25 ottobre a Napoli.

Una scelta dunque per non metterlo in campo fino a quando sarà a pieno regime e con la testa libera dalla paura di ricadute. Almeno questa è l'idea, poi se Marcus non fosse recuperato per intero, allora anche la sfida del Maradona diventerebbe a rischio. Al momento, esserci contro Conte è decisamente possibile, ma non sicurissimo, visto che un infortunio di questo tipo richiede sempre prudenza. I primi giorni della prossima settimana serviranno a emettere una sentenza.