Roma capolista, Totti cauto: "Solo chiacchiericcio, l'obiettivo è il quarto posto"
Protagonista all'EA7 World Legends Padel Tour che in questi giorni va in scena a New York, l'ex attaccante della Roma Francesco Totti ha parlato della squadra giallorossa: "Nessuno si aspettava la Roma così in alto, neanche Gasperini, spero che possano continuare su questi livelli: scongiuri a parte, tifiamo Roma ma è solo chiacchiericcio, l’obiettivo è un altro.
L'obiettivo principale è quello di arrivare in Champions, ma se a sette-otto partite dalla fine la Roma è ancora là davanti, allora l’obiettivo cambia. È normale che essendo in testa alla classifica si parli di scudetto, ma la difficoltà è restare in testa, e io spero che la Roma possa restarci più a lungo possibile”, riporta il Corriere dello Sport on line.
Serie A
