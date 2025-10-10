Inter, ko ai rigori contro l'Atletico: fatali gli errori di Luis Henrique e Acerbi

L’Atletico Madrid conquista la Reconstruction Cup – FDRL Cup superando l’Inter ai calci di rigore per 5-3, dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. La sfida si accende al 35’, quando Carlos Martin salta Palacios e sorprende Martinez con un sinistro potente sul primo palo. Nella ripresa arriva la risposta nerazzurra: al 59’ Yann Bisseck svetta su calcio d’angolo battuto da Mkhitaryan, trovando il gol del pareggio.

Dal dischetto, però, a sorridere sono gli spagnoli. Decisivi gli errori di Luis Henrique e Acerbi: il brasiliano si fa ipnotizzare da Musso, mentre il difensore azzurro calcia centralmente, trovando ancora la respinta del portiere argentino. Ininfluente l’errore di Koke, che aveva fallito il proprio tiro dal dischetto. L’Atletico si aggiudica così il trofeo, mentre l’Inter esce sconfitta dopo una prova comunque equilibrata.