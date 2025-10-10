Ingaggi allenatori Serie A, è Conte il più pagato: la classifica completa
TuttoMercatoWeb.com ha fatto il punto della situazione circa gli ingaggi degli allenatori di Serie A. II tecnico più pagato in Serie A è quello che ha portato la sua squadra a cucirsi lo Scudetto sul petto, Antonio Conte che è anche guida tecnica del Napoli campione in carica. Alle sue spalle la coppia di nuovi tecnici Allegri e Gasperini, di seguito la classifica al completo, bonus esclusi.
SERIE A 2025/2026, GLI STIPENDI DEGLI ALLENATORI
1. Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti all'anno (al lordo 15 circa)
2. Massimiliano Allegri (Milan), 5 milioni netti (al lordo 10 ca)
2. Gian Piero Gasperini (Roma), 5 milioni netti (al lordo 10 ca)
4. Vincenzo Italiano (Bologna), 3 milioni netti (al lordo 6 ca)
4. Stefano Pioli (Fiorentina), 3 milioni netti (al lordo 6 ca)
4. Igor Tudor (Juventus), 3 milioni netti (al lordo 6 ca)
7. Cristian Chivu (Inter), 2.5 milioni netti (al lordo 5 ca)
7. Maurizio Sarri (Lazio), 2.5 milioni netti (al lordo 5 ca)
9. Ivan Juric (Atalanta), 2 milioni netti (al lordo 4 ca)
10. Patrick Vieira (Genoa), 1.4 milioni netti (al lordo 3 ca)
11. Marco Baroni (Torino), 1.2 milioni netti (al lordo 2.5 ca)
12. Fabio Pisacane (Cagliari), 1 milione netto (al lordo 2 ca)
12. Cesc Fabregas (Como), 1 milione netto (al lordo 2 ca)
12. Alberto Gilardino (Pisa), 1 milione netto (al lordo 2 ca)
15. Carlos Cuesta (Parma), 0.9 milioni netti (al lordo 2 ca)
16. Kosta Runjaic (Udinese), 0.8 milioni netti (al lordo 1.5 ca)
17. Paolo Zanetti (Hellas Verona), 0.6 milioni netti (al lordo 1.2 са)
18. Davide Nicola (Cremonese), 0.5 milioni netti (al lordo 1 ca)
19. Eusebio Di Francesco (Lecce), 0.5 milioni netti (al lordo 1 ca)
20. Fabio Grosso (Sassuolo), 0.5 milioni netti (al lordo 1 ca)
