La Lazio di Sarri vince e manda in crisi il Cagliari: finisce 2-0 all'Olimpico

Oggi alle 22:40Serie A
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 2-0 il match dell'Olimpico tra Lazio e Cagliari, posticipo della decima giornata di Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri dopo il pari contro il Pisa tornano alla vittoria grazie ai gol di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni, mandando in crisi i rossoblu di Fabio Pisacane che invece sono senza successo da sei partite, nelle quali hanno accumulato solo due punti.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo la 10ª giornata:
Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4