La Lazio ha messo in stand-by Insigne: Sarri lo vuole, la società no

L'edizione odierna del quotidiano Il Messaggero si concentra sulle strategie di mercato della Lazio, raccontando anche alcuni interessanti retroscena. A detta della testata romana, mister Sarri aveva chiesto il brasiliano Giovane per sostituire Valentin Castellanos in attacco, ma la richiesta di 20 milioni di euro da parte del Verona ha bloccato la trattativa sul nascere. E il ds Fabiani è andato quindi per la sua strada, acquistando Petar Ratkov dal Salisburgo. Per non far storcere il naso al suo allenatore, Fabiani ha provato in tutti i modi ad accontentarlo sul suo pupillo Ruben Loftus-Cheek, che aveva dato disponibilità di facciata a raggiungere il Comandante a Formello, ma che alla fine aspetterà l'estate per decidere se andare via o meno dal Milan.

In uscita occhio alla pista Reda Belahyane-Torino e al possibile inserimento nell'operazione di Ivan Ilic nel caso in cui sfumasse Toth. Chiosa sul solito Lorenzo Insigne: l'ex Napoli non viene considerato una priorità, ma Sarri lo riabbraccerebbe volentieri. Fabiani, tuttavia, preferisce l'opzione Daniel Maldini.