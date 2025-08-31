La Lazio si rialza, Verona troppo molle: è 3-0 al 45’

Dopo il ko d’esordio col Como, la Lazio rialza la testa e chiude già la prima frazione all'Olimpico avanti 3-0 sul Verona. Bastano due minuti per sbloccare il risultato: Castellanos fa un gran lavoro spalle alla porta, serve l’inserimento di Guendouzi e il francese infila Montipò con un preciso destro all’angolino. Dopo appena cinque minuti arriva il raddoppio, con una perla assoluta: triangolo tra Zaccagni e Castellanos, l’argentino restituisce di rabona e regala al compagno un assist da applausi che vale il 2-0.

Il Verona prova a scuotersi solo intorno alla mezz’ora: Bernede centra il palo dalla distanza e Provedel è reattivo poco dopo sul tentativo ravvicinato di Giovane. Ma il finale è ancora a tinte biancocelesti: punizione di Rovella, uscita a vuoto di Montipò e Castellanos ne approfitta firmando di testa il 3-0 che chiude il primo tempo.