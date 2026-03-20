La Roma è di nuovo nel caos: fischiata e respinta dai tifosi (che mettono in dubbio Gasperini)

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Dopo 29 giornate sono già 10 le sconfitte, peggio perfino della stagione 2012/13, quando Zeman fu esonerato a febbraio dopo 9 ko in 23 partite.

La stagione della Roma comincia a complicarsi e il progetto affidato a Gian Piero Gasperini sembra sempre più in difficoltà. Arrivato tra grandi aspettative, con l’obiettivo di riportare i giallorossi stabilmente in zona Champions, il tecnico si ritrova oggi a fare i conti con risultati deludenti e con una piazza sempre più critica. L’ultima delusione è arrivata con l’eliminazione in Europa League contro il Bologna, al termine della quale Gasperini ha provato a spiegare così il momento della squadra: “I fischi sono dettati dall’eliminazione, non dalla prestazione. La gara è stata condizionata da errori grossolani. Il risultato determina tutto, ma nelle ultime partite ci sono state anche buone cose. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato”.

Numeri e reazione dell'Olimpico contro la Roma di Gasperini

I numeri però non aiutano. Dopo 29 giornate di campionato sono già 10 le sconfitte, peggio perfino della stagione 2012/13, quando Zeman fu esonerato a febbraio dopo 9 ko in 23 partite. A pesare anche le eliminazioni in Coppa Italia contro il Torino e in Europa League. La contestazione dell’Olimpico è stata durissima: per la prima volta nell’era Gasperini la Curva Sud ha rifiutato l’applauso della squadra, segnale di una delusione ormai evidente. A riportarlo è Il Messaggero.