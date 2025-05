La Roma non si ferma più! Battuta anche la Fiorentina: agganciata la Lazio al 4° posto

La Roma batte la Fiorentina 1-0 all'Olimpico e torna in zona Champions, mettendo fine ai sogni europei della squadra di Palladino. La gara, con grande entusiasmo per l'ultima di Ranieri in casa, inizia a ritmi bassi ma si accende nel finale del primo tempo. Dopo diversi interventi decisivi dei portieri, è Dovbyk a segnare di testa su schema da corner allo scadere, tra le proteste della panchina viola.

Nella ripresa Palladino cambia assetto inserendo Fagioli e la Fiorentina cresce, diventando più offensiva. Svilar però è insuperabile: salva su Mandragora e nega ancora una volta il gol a Kean, diventando il migliore in campo. La Roma difende il vantaggio con ordine e porta a casa un'altra vittoria di misura, festeggiata da tutto lo stadio.