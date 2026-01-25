La Roma prima spreca, poi riacciuffa il Milan: all'Olimpico finisce 1-1

vedi letture

Finisce 1-1 il big match dell’Olimpico tra Roma e Milan, in una serata dal clima infuocato sugli spalti e molto intensa in campo. Nel primo tempo dominano i giallorossi, trascinati da Malen, che crea diverse occasioni ma trova sulla sua strada un Maignan attento o manca di precisione. Il Milan soffre, fatica a ripartire e si salva anche grazie a un paio di interventi decisivi nel finale di frazione, chiudendo sullo 0-0.

Nella ripresa cambia volto la gara: il Milan entra meglio in campo e trova il vantaggio sfruttando un episodio, con De Winter bravo a finalizzare il cross perfetto di Modric. Gasperini sorprende tutti togliendo insieme Dybala e Malen, ma la mossa si rivela vincente: poco dopo arriva il rigore per fallo di mano di Bartesaghi, trasformato con freddezza da Pellegrini per l’1-1 finale. Nel finale poche emozioni, con le due squadre che si dividono la posta.