La Roma rischia di perdere Svilar: il rinnovo non arriva, la Premier mette fretta

vedi letture

Ancora una volta la Roma si affida al fattore Mile Svilar e la marcia dei giallorossi in Serie A continua. L'1-0 rifilato ieri pomeriggio alla Fiorentina ha come fotografia le manone dell'estremo difensore, che si sta confermando al vertice del campionato per qualità, affidabilità e continuità. Forse non è ancora il portiere più forte della Serie A in termini assoluti, probabilmente però è il più impattante numeri alla mano. Senza alcun dubbio lo è guardando 'solo' al 2025.

Sullo sfondo però rimane ancora pendente la questione del rinnovo. Svilar ha un contratto con la Roma per altri due anni, in scadenza al 30 giugno del 2027, e le trattative per estendere il vincolo vanno avanti ormai da un po' ma - si legge su TMW - ancora le parti non sono tanto vicine da far pensare a una fumata bianca imminente. Allo stato attuale Svilar percepisce 1 milione di euro netto a stagione dalla Roma, cifre decisamente lontane dal reale peso delle sue prestazioni nelle vicende capitoline e dal vederlo tra i più pagati in squadra (anzi, è tra quelli che percepiscono meno), o banalmente da quanto potrebbe chiedere bussando altrove. Rimangono per esempio ancora minacciose le sirene inglesi, su tutte quelle del Chelsea (ma ci sono anche le due di Manchester e il Bayern Monaco in Germania). La richiesta dell'entourage del portiere è di 4 milioni netti l'anno, la Roma vorrebbe spingersi al massimo poco oltre la metà. I dialoghi proseguono, ma ogni nuova prova di livello sfoderata da Svilar rischia di allontanare le opportunità di tenere basse le richieste.