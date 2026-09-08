Lautaro, giallo e proteste col Napoli: "Ammenda da 1500 euro perché capitano"
Per il capitano dell'Inter Lautaro Martínez arrivano le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea a seguito della sfida contro il Napoli. L'attaccante argentino ha incassato la sua seconda ammonizione stagionale per proteste da parte del direttore di gara Sozza. Oltre al cartellino giallo, a carico di Lautaro è stata comminata un'ammenda pecuniaria pari a 1.500 euro.
Nel comunicato ufficiale della Lega Serie A viene esplicitato il criterio di aggravamento della sanzione: "Sanzione aggravata perché capitano della squadra".
Un dettaglio regolamentare che sottolinea la maggiore responsabilità richiesta ai portatori della fascia nei confronti del corpo arbitrale, trasformando un semplice richiamo/giallo per proteste in una penalizzazione economica raddoppiata proprio in virtù del suo status di leader in campo.
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