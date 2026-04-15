Lazio, allenamento in vista del Napoli: due rientri per Sarri, ancora out Maldini
Arrivano due buone notizie per Maurizio Sarri da Formello, dove la Lazio oggi ha svolto una seduta d'allenamento in vista del match contro il Napoli, in programma sabato 18 aprile alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Il difensore Mario Gila ha ripreso il lavoro in gruppo e sarà quindi disponibile per la sfida, così come Samuel Gigot che rientra dopo un lunghissimo infortunio. Ancora ai box invece Daniel Maldini, la cui presenza con i partenopei è a rischio.
Di seguito le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: Milinkovic-Meret 60-40%, Juan Jesus-Beukema, Anguissa-Alisson Santos 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 60-40%
Indisponibili: Neres, Vergara, Di Lorenzo, Lukaku, Rrahmani (in dubbio)
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
Ballottaggi: Basic-Dele-Bashiru 55-45%, Isaksen-Cancellieri 55-45%, Dia-Ratkov 55-45%
Indisponibili: Provedel, Rovella, Marusic, Maldini
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