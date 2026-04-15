Lazio, allenamento in vista del Napoli: due rientri per Sarri, ancora out Maldini

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Oggi alle 22:30 Serie A di di @davidebaratto04

Gila ha ripreso il lavoro in gruppo e sarà quindi disponibile per la sfida, così come Gigot che rientra dopo un lungo infortunio