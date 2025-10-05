Lazio, che emergenza per Sarri: Zaccagni a rischio lesione, Rovella deve operarsi

Oltre al danno la beffa per una Lazio che se già in campionato fa estremamente fatica a trovare continuità e sembra avvolta da un velo di rabbia e malinconia per non aver potuto operare durante la sessione estiva, è alle prese anche con una lunga serie di infortuni che hanno ridotto all'osso la rosa a disposizione di Maurizio Sarri, il quale per far fronte all'emergenza ha dovuto reintegrare alcuni epurati come Basic.

L'ultimo ad essere finito in infermeria si tratta del capitano Mattia Zaccagni, ieri assente con il Torino a causa di un problema muscolare. Secondo quanto riferito questa mattina all'interno delle proprie colonne da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti temono che Zaccagni si sia procurato una lesione all'adduttore. Nella giornata di domani il capitano della squadra si sottoporrà agli opportuni esami e a quel punto il suo quadro clinico sarà più chiaro. Un assenza che pesa anche per la Nazionale, visto che Gattuso lo aveva scelto per le prossime gare e che invece è stato costretto a ripiegare sul centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli.

Notizie non molto positive arrivano anche dal fronte Rovella, il quale ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente i problemi di pubalgia che lo attanagliano da tempo. L'intervento è già programmato per mercoledì e il calciatore tornerà a disposizione non prima di un mese. Alla ripresa da valutare le situazioni di Marusic, Pellegrini e Vecino.