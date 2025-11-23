Ufficiale Lazio-Lecce, le formazioni: Dia guida l'attacco di Sarri, out Tavares

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Lecce, valido per la dodicesima giornata di Serie A. Nei biancocelesti, fuori Nuno Tavares e c'è Pellegrini al suo posto, mentre tocca ancora a Dia guidare l'attacco di Maurizio Sarri. Sponda salentina, Eusebio Di Francesco preferisce Camarda a Stulic come perno offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Morente; Berisha, Camarda, Sottil. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N'Dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco.