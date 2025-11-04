Lazio, Sarri: "Sarrismo o risultatismo? Questa è un'emerita caz*ata!"

Hanno chiesto del 'Sarrismo' a Maurizio Sarri ieri in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari.

Questa stagione sta ridefinendo la differenza tra Sarrismo e risultatismo?

"Questa è una polemica sterile, in altre parole un'emerita cazzata. Se si gioca bene è perché ci sono più possibilità di vincere rispetto a un altro tipo di calcio. Questa non è una squadra di puro palleggio, ma ti dà gusto. Tutti i singoli ora sono a disposizione del collettivo, mi sono inventato altre cose e mi dà gusto per la partecipazione dei ragazzi. Questa per me è una bella esperienza per l'aspetto umano che sto trovando".