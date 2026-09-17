Lazio, sfuma definitivamente Icardi. E ora spunta una big inglese

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Il Tottenham pensa a Mauro Icardi per provare a invertire la rotta e risolvere i problemi offensivi che stanno condizionando l’inizio di stagione. Gli Spurs sono stati eliminati dalla Coppa di Lega dopo il 3-1 contro il Liverpool e non hanno ancora trovato la prima vittoria in campionato. Dopo quattro giornate, infatti, il bottino della squadra è di appena due punti. Una situazione che spinge il club inglese a valutare possibili rinforzi per il reparto offensivo, con il nome dell’attaccante argentino che potrebbe tornare d’attualità.

Icardi si allena e valuta il futuro

Nel frattempo, il 33enne sta continuando ad allenarsi in patria seguendo un programma personalizzato con un preparatore. Negli ultimi mesi, per l’attaccante non sono mancate le proposte provenienti dall’estero: sono arrivate manifestazioni di interesse dall’Argentina, dall’Arabia Saudita, dal Messico e dal Brasile. Contatti si sono registrati anche con club di Qatar e Liga. Restano inoltre confermati i contatti con Roberto De Zerbi, mantenendo così aperto un canale che potrebbe portare a nuovi sviluppi. Il futuro di Icardi rimane dunque da definire e, oltre alle piste già emerse, non sono escluse opportunità improvvise che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.