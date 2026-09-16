Paradosso Juve, problemi in attacco e David-show all’Atletico: due gol e ovazione

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Jonathan David segna ancora e l’Atletico Madrid travolge l’Osasuna con un netto poker.

Jonathan David continua a lasciare il segno con la maglia dell’Atletico Madrid. Dopo la rete realizzata contro la Real Sociedad, l’attaccante canadese in prestito dalla Juventus si è ripetuto contro l’Osasuna: schierato dal primo minuto, gli sono bastati 24 minuti per trovare il suo secondo gol con i Colchoneros e indirizzare la partita del Metropolitano.

Atletico Madrid-Osasuna 4-0, poker della squadra di Simeone

Serata senza particolari difficoltà per la formazione allenata dal Cholo Simeone, che ha trasformato la sfida in una larga vittoria. Oltre a Jonathan David, sono entrati nel tabellino dei marcatori anche Kang-In, Le Normand e Baena, fissando il risultato sul definitivo 4-0. Tre punti importanti per l’Atletico Madrid, che può così rimanere a contatto con le prime due forze della Liga, mentre l’Osasuna lascia il Metropolitano senza punti.