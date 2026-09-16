Fiorentina, testa al Napoli: domani la ripresa al Viola Park, Vanoli prepara la sfida
Dopo la netta vittoria contro il Pisa in Coppa Italia, arrivata grazie alle reti di Pellegrino, Gnonto e Goncalves, la Fiorentina è pronta a voltare pagina e concentrarsi sul prossimo impegno. Per la squadra viola comincia infatti la preparazione alla sfida di campionato contro il Napoli, primo vero banco di prova della nuova gestione Paolo Vanoli. Calciatori e staff tecnico si ritroveranno domani al Viola Park alle 12:30, orario fissato per l’inizio della seduta. Vanoli potrà così iniziare a lavorare sul piano tattico in vista del confronto con la formazione azzurra.
Fiorentina-Napoli, Vanoli prepara la sfida
Archiviato il successo in Coppa Italia, l’attenzione della Fiorentina è dunque completamente rivolta al Napoli di Massimiliano Allegri. La seduta di domani allo stesso orario del lunch match di domenica darà il via al lavoro di avvicinamento alla partita, con Vanoli chiamato a preparare quella che rappresenta la prima sfida di particolare rilievo del suo nuovo percorso sulla panchina viola.
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