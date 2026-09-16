Fiorentina, Oulai incanta e Vanoli lo paragona a Kanté: idea doppio play per il Napoli

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Oulai brilla nella Fiorentina e Vanoli valuta il doppio play contro il Napoli.

La Fiorentina si gode la crescita di Christ Inao Oulai in vista della sfida contro il Napoli di Massimiliano Allegri, in programma domenica alle 12.30 al Franchi. Come evidenziato da FirenzeViola.it, il centrocampista ivoriano classe 2006 è stato tra i grandi protagonisti contro il Pisa, tanto da conquistare il premio di MVP. Paolo Vanoli si è spinto fino a un paragone importante con N’Golo Kanté, calciatore che ha avuto modo di allenare: “L'avevo visto anche prima di tornare qui, per me è un piccolo Kante, Io ho allenato Kante e sotto certi punti di vista, vedo molto queste similitudini. Il problema è che Kanté ragionava un po' di più a volte”. I numeri della sua prestazione raccontano l'impatto avuto sulla partita: 99% di precisione nei passaggi, con 85 completati su 86, nove duelli vinti e sette palloni recuperati. Schierato da play al posto di Nicolò Fagioli, Oulai ha interpretato il ruolo con grande dinamismo, aggiungendo qualità nel palleggio e capacità di sottrarsi alla pressione avversaria. Restano alcuni aspetti da perfezionare, soprattutto nella rapidità delle decisioni e nella scelta dei tempi di gioco, ma il talento dell'ex Trabzonspor rappresenta una delle risorse sulle quali Vanoli intende lavorare.

Fiorentina-Napoli, Vanoli pensa al doppio play

La prossima prova sarà contro il Napoli e proprio in vista della sfida con gli azzurri potrebbe diventare centrale la possibile convivenza tra Oulai e Fagioli. Vanoli ha aperto chiaramente alla soluzione con due registi in mezzo al campo: “Questa squadra per me deve giocare col doppio play in questo momento”. Il tecnico non ha specificato che il doppio play sarà necessariamente composto da Oulai e Fagioli, ma l'ipotesi rappresenta una delle possibili soluzioni per affrontare il Napoli. Dopo la grande prestazione contro il Pisa, il classe 2006 si candida dunque a un ruolo importante anche contro la squadra di Allegri, mentre Vanoli dovrà decidere come affiancarlo e trovare il migliore equilibrio nel centrocampo viola.