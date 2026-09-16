Futuro Conte, Romano: “Juve? Spalletti resta. Antonio aspetta il progetto giusto”

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Fabrizio Romano aggiorna sul futuro di Conte tra Juventus e proposte arrivate dall’estero.

Dopo aver salutato il Napoli, Antonio Conte è rimasto fermo in attesa di scegliere il progetto giusto per tornare in panchina. L’ex allenatore del Napoli non sembra avere fretta e, nonostante alcune opportunità arrivate dall’estero, sarebbe intenzionato ad aspettare una soluzione ritenuta adatta alle proprie ambizioni. Sul futuro del tecnico è intervenuto Fabrizio Romano. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale ha fatto il punto sulla situazione in un video pubblicato su YouTube, soffermandosi anche sulle indiscrezioni relative a un possibile ritorno alla Juventus.

“Conte aspetta il progetto giusto”

Secondo Romano, al momento non ci sarebbero margini per un approdo di Conte sulla panchina bianconera, con Luciano Spalletti confermato alla guida della Juventus. L’ex Napoli avrebbe inoltre avuto la possibilità di ripartire all’estero, ma senza manifestare finora la volontà di accettare queste destinazioni. “Conte-Juventus? Spalletti resta assolutamente al timone del club bianconero. Conte se avesse voluto progetti all’estero avrebbe potuto farlo. L’Al-Ahli gli ha proposto uno stipendio che non c’entra nulla col nostro calcio, è stato accostato anche al Fenerbahce, ma ad oggi non mi risulta che Conte abbia voglia di fare questa esperienza. Conte aspetta il progetto giusto”.