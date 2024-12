Ufficiale Lecce-Juventus, le formazioni: Morente. Perin titolare, Motta ruota il portiere

vedi letture

Alle 20.45 scenderanno in campo Lecce e Juventus per la 14ª giornata di Serie A. Thiago Motta sceglie Perin al posto di Di Gregorio, per il resto molte sono decisioni obbligate. La linea difensiva sarà composta da Gatti e Kalulu, con Danilo e Cambiaso ai loro lati. Particolare la scelta del tecnico bianconero, che preferisce far giocare da terzino il brasiliano e da centrale il francese. A centrocampo c'è Thuram, che nelle ultime uscite ha fatto vedere miglioramenti evidenti, con Locatelli, mentre saranno Conceicao, Koopmeiners e Yildiz ad agire alle spalle di Weah.

I padroni di casa rispondono con una formazione che è praticamente la stessa che ha vinto a Venezia, eccezion fatta per Pierotti, che va in panchina. Al suo posto preferito Morente, con Rebic pronta a subentrare per dare il suo contributo. Di seguito le scelte dei due allenatori:

LECCE(4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Berisha, Oudin, Sansone, Helgason, Jean, McJannet, Marchwiński, Hasa, Pierotti, Kaba.Allenatore: Marco Giampaolo

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Fagioli, Rouhi, Montero, Owusu, Pugno, Papadopoulos, Pagnucco, Mbangula.Allenatore: Thiago Motta.