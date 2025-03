Ufficiale Lecce-Roma, le formazioni: la scelta di Ranieri sul sostituto di Dybala

Il sabato di Serie A si chiude con Lecce-Roma, match in cui si incrociano speranze di salvezza e sogni europei. Una sfida importante per entrambe le compagini, a maggior ragione visti i risultati del pomeriggio che riguardano sia la lotta per non retrocedere che la corsa all'Europa.

Giampaolo opta per il 4-3-3 che può trasformarsi in un 4-2-3-1 a seconda della posizione di Helgason. Krstovic sarà il riferimento avanzato, affiancato da Pierotti e Karlsson. Ranieri schiera dal 1' Hummels al centro della difesa, concessa una chance dall'inizio anche a Pellegrini. Il capitano agirà sulla trequarti insieme a Soulé, in un tandem che avrà il compito di rifornire Dovbyk ma soprattutto di non far rimpiangere l'assenza di Dybala.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Helgason; Pierotti, Krstovic, Karlsson. All. Giampaolo

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri