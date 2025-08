Lookman, altro strappo: anche stamattina non si è presentato a Zingonia

Altro giro altra corsa: Ademola Lookman non si è presentato neanche oggi a Zingonia. L'attaccante dell'Atalanta prosegue dunque il suo braccio di ferro con la società bergamasca per spingere il club a rivedere la sua posizione e cederlo all'Inter, come rivela la redazione di Tuttomercatoeb che fornisce gli aggiornamenti sul nigeriano.

Anche ieri il nigeriano aveva disertato il ritiro della Dea, dopo aver detto la sua con un post sui social nella giornata di domenica nel quale aveva comunicato di aver chiesto la cessione. Prosegue dunque il braccio di ferro tra il giocatore e l'Atalanta, con il club che adesso valuterà eventuali sanzioni per il calciatore.