Lookman come Kvara: può minacciare l'Atalanta con l'art. 17 la prossima estate

Lookman come Kvara: può minacciare l'Atalanta con l'art. 17 la prossima estateTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:10Serie A
di Arturo Minervini

Lookman può essere riabilitato in casa Atalanta? Nelle ultime ore le quotazioni per una sua permanenza sono in sensibile aumento con l'Inter che è rimasta in stand by.  Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Il nigeriano può rimanere all'Atalanta dopo quanto fatto? La risposta è sì. Probabilmente il pubblico firmerebbe una sorta di pace armata fino alla sua cessione (a gennaio? L'anno prossimo?) per poi fischiarlo quando lo avrà di fronte da avversario.

Certo, a qualcuno potrebbe andare di traverso il rivedersi Lookman in campo - gli ultras, con Vieri, non andarono per il sottile nella sua terza esperienza a Bergamo, ma erano altri tempi - ma è probabilmente il giocatore più forte che c'è, sicuramente in quel reparto. Dopo quanto visto con il Pisa qualcuno potrebbe turarsi il naso e accettare una tregua. Impossibile pensare che sarà duratura. Al massimo nella prossima estate verrà utilizzato l'articolo 17 quello prospettato dagli agenti di Kvaratskhelia al Napoli".