Lookman come Kvara: può minacciare l'Atalanta con l'art. 17 la prossima estate

Lookman può essere riabilitato in casa Atalanta? Nelle ultime ore le quotazioni per una sua permanenza sono in sensibile aumento con l'Inter che è rimasta in stand by. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Il nigeriano può rimanere all'Atalanta dopo quanto fatto? La risposta è sì. Probabilmente il pubblico firmerebbe una sorta di pace armata fino alla sua cessione (a gennaio? L'anno prossimo?) per poi fischiarlo quando lo avrà di fronte da avversario.

Certo, a qualcuno potrebbe andare di traverso il rivedersi Lookman in campo - gli ultras, con Vieri, non andarono per il sottile nella sua terza esperienza a Bergamo, ma erano altri tempi - ma è probabilmente il giocatore più forte che c'è, sicuramente in quel reparto. Dopo quanto visto con il Pisa qualcuno potrebbe turarsi il naso e accettare una tregua. Impossibile pensare che sarà duratura. Al massimo nella prossima estate verrà utilizzato l'articolo 17 quello prospettato dagli agenti di Kvaratskhelia al Napoli".