Messaggio al Napoli: l'Inter passa anche a Parma

L’Inter espugna il Tardini con un 2-0 al Parma che vale oro nella corsa al vertice. A Parma decidono il gol di Dimarco nel finale di primo tempo e la rete di Thuram in pieno recupero, ma il controllo nerazzurro è stato costante ben oltre quanto dica il punteggio. Dopo un avvio aggressivo dei padroni di casa, la qualità della squadra di Chivu emerge con il passare dei minuti: traversa di Bisseck, occasioni per Lautaro e Calhanoglu, fino al brivido sull’altro fronte con l’incrocio dei pali colpito da Ondrejka. Al 42’ però l’Inter passa: Pio Esposito tocca, Dimarco si avventa sul pallone e segna, con il VAR a correggere l’iniziale fuorigioco.

Nella ripresa i nerazzurri gestiscono e continuano a creare, pagando ancora una volta qualche errore sotto porta che impedisce di chiudere prima la gara. Sucic, Pio Esposito e Lautaro sfiorano il raddoppio, mentre un gol di Bonny viene annullato per un tocco di mano precedente di Thuram. Il Parma prova a spingere nel finale, ma proprio questo apre gli spazi decisivi: al 97’ Barella lancia in profondità Thuram, che supera Corvi e chiude i conti. Tre punti pesanti per l’Inter, che arriva allo scontro diretto con il Napoli con quattro lunghezze di vantaggio.