Milan, Allegri corre ai ripari dopo la brutta prova di Napoli: si valuta il cambio modulo

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(ANSA) - MILANO, 09 APR - Il Milan dopo la sconfitta di Napoli è obbligato a rialzarsi subito per evitare crolli di classifica vincendo a San Siro contro l'Udinese però capace di fermare il Como nell'ultimo turno.

Massimiliano Allegri valuta rivoluzioni tattiche con il tridente d'attacco ma bisogna capire le condizioni di alcuni giocatori, in particolare Leao che ha giocato solo una manciata di minuti al Maradona. In difesa è recuperato Gabbia ma in difesa partiranno titolari Tomori, De Winter e Pavlovic. (ANSA).