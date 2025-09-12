Milan ancora senza tifosi: "Diserteremo il Bologna e la trasferta allo Stadium"

Attraverso una storia su Instagram, la Curva Sud Milano ha dato questi aggiornamenti in merito ai prossimi impegni del Milan.

TRASFERTA JUVENTUS STADIUM



Nessuna novità sulla vergognosa modalità di vendita dei biglietti con iscrizione obbligatoria al loro sito, pertanto per il 5° anno di fila diserteremo la trasferta a Torino.

MILAN-BOLOGNA



Purtroppo la situazione resta la stessa delle prime due partite a San Siro, anzi forse è peggiorata, pertanto con molto rammarico e dispiacere non ci sarà nessun cambiamento rispetto a Milan-Bari e a Milan-Cremonese.

Nella fanzine che distribuiremo domenica fuori dallo stadio spiegheremo nel dettaglio gli aggiornamenti sulle restrizioni...".

Ricordiamo che in polemica con la politica societaria, la Curva aveva fatto sapere già ad agosto che non sussistono le condizioni per fare il tifo. Nello specifico sono stati vietati quasi tutti i vecchi striscioni, non ci sono stati riscontri da parte della società sui nuovi striscioni e alcuni esponenti della Curva sono finiti nella blacklist con divieto di abbonamento al 2° anello blu.