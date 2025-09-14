Milan-Bologna, le formazioni: Allegri lancia subito Rabiot dal 1'
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Bologna, valido per la terza giornata di Serie A. Nei rossoneri, Massimiliano Allegri lancia subito Rabiot dal primo minuto a centrocampo, mentre in attacco gioca Loftus-Cheek alle spalle di Gimenez vista l'indisponibilittà di Leao e il tardivo rientro dalla nazionale di Pulisic. Sponda felsinea, Vincenzo Italiano riporta Lucumì al centro della difesa a scapito di Vitik, a sinistra confermato Lykogiannis; davanti Fabbian vince il ballottaggio con Odgaard e Bernardeschi.
Di seguito le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Gimenez. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disposizione: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. Allenatore: Vincenzo Italiano.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro