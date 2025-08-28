Milan, la tegola Jashari cambia i piani di mercato: congelato Musah all'Atalanta

Brutte notizie per il Milan quelle arrivate dall'ultimo allenamento, perché il neo acquisto Ardon Jashari si è infortunato dopo uno scontro di gioco con il compagno di squadra Santiago Gimenez e si sospetta che il problema riportato al perone sia di entità seria e che lo costringerà a stare lontano dal campo per un po'. Una notizia che potrebbe suonare come spiacevole anche per l'Atalanta, visto che paiono in arrivo ripercussioni dirette sul mercato anche per la Dea.

Sì, perché i nerazzurri di Bergamo stavano avanzando con decisione nella trattativa per arrivare a Yunus Musah, centrocampista che sembrava pronto a lasciare il Milan per trasferirsi a Bergamo sulla base di una proposta da 25 milioni di euro più bonus. Con l'infortunio di Jashari, però, si apre una necessità di carattere tecnico per il Diavolo, che ha imposto quindi uno stop, per ora solo momentaneo, all'uscita di Musah. E non solo adesso l'americano potrebbe rimanere in rossonero, ma per la partita di domani sera sul campo del Lecce dovrebbe essere scelto per giocare da mister Allegri. A riportarlo è TMW.