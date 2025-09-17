Milan, Leao recupera per il Napoli? La notizia arriva da Milanello

Il Milan lavora in vista della prossima di campionato, che vedrà i rossoneri di Massimilano Allegri in campo sabato prossimo alle 20.45 con l’Udinese. Usciti doloranti con il Bologna, Mike Maignan e Strahinja Pavlovic continuano il proprio lavoro, dopo gli esami che comunque hanno escluso lesioni. Il portiere francese, in particolare, ha lavorato a parte nella seduta di oggi. Parte atletica in gruppo, per il resto personalizzato, per il difensore centrale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Personalizzato anche per Rafael Leao, impegnato nel percorso di recupero dall’infortunio al polpaccio rimediato in Coppa Italia con il Bari. L’attaccante portoghese, che ha saltato le prime tre giornate di campionato, dovrebbe saltare anche la partita di Udine, come aveva anticipato lo stesso Allegri alla vigilia della gara con i rossoblù. L’obiettivo è averlo a disposizione nel big match con il Napoli di Antonio Conte, in programma domenica 28 settembre alle 20.45.