Milan, Loftus-Cheek ammette: "Non giocare le coppe ci aiuterà e per me sarà prezioso"

Ospite delle colonne de La Repubblica il centrocampista del Milan, Ruben Loftus-Cheek, ha parlato della nuova stagione che sta per iniziare. Fra i tanti temi toccati anche quello della mancata partecipazione alle coppe europee che può essere anche vista come un'occasione positiva: "Fisicamente potrà aiutarci. Avremo tempo per recuperare e per lavorare duramente durante la settimana, fra una partita e l’altra. Per me fisicamente, dopo quello che ho passato nell’ultima stagione, sarà prezioso. Dobbiamo continuare a lavorare e vedere dove possiamo arrivare. Di certo c’è che noi siamo il Milan, e vogliamo stare in Europa. Lavoreremo per quello".

Su cosa ha portato Massimiliano Allegri, invece spiega: "Ha creato una sana competizione fra noi giocatori. Ognuno vuole un posto in campo e tutti abbiamo la sensazione di poterlo ottenere, se ci alleniamo e giochiamo bene, e questo è buono. Allegri è un grande allenatore e una persona fantastica. Sa creare una bella atmosfera. E una grande atmosfera crea una grande squadra"