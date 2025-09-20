Milan, nessun rischio per Leao: si punta al rientro contro il Napoli

Milan, nessun rischio per Leao: si punta al rientro contro il NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Il Milan oggi affronterà al Bluenergy Stadium l'ostica Udinese di Kosta Runjaic per la quarta giornata di campionato. Una sfida da non sottovalutare per i rossoneri che però vogliono confermare i progressi fatti fin qui. Dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, Rabiot e compagni hanno vinto sia in casa del Lecce che a San Siro contro il Bologna senza subire reti ed ora voglio allungare il filotto prima della sfida al Napoli.

E c'è anche un altro dettaglio, che poi tanto dettaglio non è: l'assenza di Rafael Leao. L'attaccante portoghese è ancora ai box per un problema fisico accusato nella sfida di Coppa Italia contro il Bari ad agosto. La punta non si allena da un mese con la squadra e potrebbe tornare in campo per la prossima gara di campionato contro il Napoli, riferisce la Gazzetta dello Sport. Mike Maignan, invece, dovrebbe rientrare con il Lecce di Coppa Italia.