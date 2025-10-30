Milan, problemi per Allegri: un big non si allena in gruppo, è in dubbio per la Roma
(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Rafael Leao non si è allenato con il resto della squadra rossonera ed è in dubbio per la sfida contro la Roma di domenica sera al San Siro. L'attaccante del Milan, sostituito al termine del primo tempo della partita a Bergamo con l'Atalanta perché non al meglio della condizione, è alle prese con un'infiammazione all'anca e - a due giorni dallo scontro al vertice contro la Roma - la sua presenza domenica sera a San Siro non è certa.
Sono tornati invece ad allenarsi in gruppo Ardon Jashari e Pervis Estupinan dopo lunghi stop e sono entrambi a disposizione di Massimiliano Allegri per un match delicatissimo, in cui il Milan deve tornare a vincere dopo i pareggi con Pisa e Atalanta. (ANSA).
Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento di Arturo Minervini
GIlmour: "Qui bel gruppo, i nuovi si sono integrati! Modulo? Non cambia molto. Su Como e Eintracht..."
Conte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l'hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Conte in conferenza: "Battuti i più forti d'Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?"
Napoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Da 0 alla peggiore umiliazione dell'era ADL: la dichiarazione shock, l'incredibile accusa di Conte e l'agghiacciante confessione di Lang
Conte in conferenza: "Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
