Milan, prosegue la telenovela Jashari: il Club Brugge tiene il muro e spara altissimo

Per il Milan arrivano novità sul fronte Ardon Jashari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il Club Brugge ha fissato il prezzo per il centrocampista che il Milan sta cercando di portare alla corte di Massimiliano Allegri ormai da settimane: i belgi, per lasciarlo partire, non chiederanno meno di 41 milioni di euro, una cifra molto lontana da quella messa sul piatto dai rossoneri l'ultima volta.

A questo punto resta da capire se la società di via Aldo Rossi alzerà la proposta fino a quella cifra, anche se almeno per il momento sembra una strada difficilmente praticabile. L'ultima offerta presentata dal Diavolo al Brugge è stata infatti da 33,5 milioni di euro di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili. Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri valuteranno il da farsi a riguardo, con il Brugge che ha ricevuto un'offerta formale dal NEOM in Arabia Saudita e ha comunicato anche allo svizzero che quella è la cifra che dovrà portare nel caso dovesse preferire un'altra destinazione.

La dirigenza rossonera, insieme all'allenatore, deciderà nelle prossime ore se continuare a inseguire Jashari o puntare su altro, con la cifra richiesta dei begli che sembra essere davvero molto alta, anche considerando che a più di 40 milioni di euro sarebbe certamente possibile guardare anche ad altri obiettivi.